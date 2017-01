Leaderboard National Western Stock Show Rodeo 1-20-2017

Current Leaders —

Bareback Riding: (first round) 1, Logan Corbett, Las Cruces, N.M., 87 points on Calgary Stampede’s Xplosive Skies. 2, Tanner Aus, Granite Falls, Minn., 86. 3, Ty Breuer, Mandan, N.D., 84.5. 4, (tie) Buck Lunak, Cut Bank, Mont., and Tim O’Connell, Zwingle, Iowa, 83.5. 6, Kody Lamb, Sherwood Park, Alberta, 82.5. (second round) 1, Jake Brown, Cleveland, Texas, 85.5 points on Cervi Brothers Ransom’s Disaster. 2, Richmond Champion, The Woodlands, Texas, 85. 3, Tim O’Connell, Zwingle, Iowa, 84.5. 4, Mason Clements, Santaquin, Utah, 84. 5, (tie) Kody Lamb, Sherwood Park, Alberta; Grant Denny, Minden, Nev.; and Caleb Bennett, Tremonton, Utah; 83. (total on two) 1, Tim O’Connell, Zwingle, Iowa, 168. 2, Tanner Aus, Granite Falls, Minn., 166. 3, Kody Lamb, Sherwood Park, Alberta, 165.5. 4, Logan Corbett, Las Cruces, N.M., 161. 5, (tie) R. C. Landingham, Hat Creek, Calif., and Buck Lunak, Cut Bank, Mont., 160.5. 7, Jake Brown, Cleveland, Texas, 159. 8, Clint Laye, Pocatello, Idaho.

Steer Wrestling: (first round) 1, (tie) Luke Branquinho, Los Alamos, Calif.; Heath Thomas, Hemphill, Texas; Jule Hazen, Ashland, Kan.,; and Clayton Tuscherer, Dona Ana, N.M., 4.2 seconds each. 5, Will Lummus, West Point, Miss., 4.4. 6, (tie) Mike McGinn, Haines, Ore.; Sean Santucci, Prineville, Ore.; and Blaine Jones, Templeton, Calif., 4.6. (second round) 1, Ryan Swayze, Freedom, Okla., 3.4. 2, Jason Thomas, Benton, Ark., 3.8. 3, (tie) Cameron Morman, Glen Ullin, N.D.; Gary Gilbert, St. Cloud, Fla.; and Matt Reeves, Cross Plains, Texas; 4.1. 6, (tie) Cody Cabral, Hilo, Hawaii; Tom Lewis, Lehi, Utah; Bridger, Anderson, Carrington, N.D.; and Riley Duvall, Checotah, Okla.; 4.3. (total on two) 1, Gary Gilbert, St. Cloud, Fla., 8.9. 2, (tie) Jule Hazen, Ashland, Kan., and Luke Branquinho, Los Alamos, Calif., 9.0. 4, Blaine Jones, Templeton, Calif., 9.2. 5, Bridger Anderson, Carrington, N.D., 9.6. 6, Clayton Tuchscherer, Dona Ana, N.M., 10.0.

Team Roping: (first round) 1, Dustin Bird, Cut Bank, Mont., and Russell Cardoza, Terrebonne, Ore., 4.4 seconds. 2, Kelsey Parchman, Cumberland City, Tenn., and Kinney Harrell, Marshall, Texas, 4.6. 3, Dustin Eguszuiza, Marianna, Fla., and Kory Koontz, Stephenville, Texas, 4.9. 4, (tie) Bubba Buckaloo, Kingston, Okla., and Jake Smith, Broken Bow, Okla.; and Jhett and Bret Trenary, Salida, Colo.; 5.0. 6, (tie) Robert Ansley, Moriarity, N.M., and Shad Chadwick, Cave Creek, Ariz.; and Charly Crawford, Prineville, Ore., and Joseph Harrison, Overbrook, Okla.; 5.2. (second round) 1, Olin Pulham, Payson, Utah and Thad Ward, Howell, Utah, 4.1. 2, Tanner Baldwin, Vale, Ariz., and Tanner Luttrell, Oroville, Calif., 4.2. 3, (tie) Garrett Rogers, Baker City, Ore., and Jake Minor, Ellensburg, Wash.; and Clay Tryan, Billings, Mont., and Jade Corkill, Fallon, Nev.; 4.3. 5, Brady Tryan, Huntley, Mont., and Caleb Anderson, Mocksville, N.C., 4.4. 6, Philip McCoy, Beggs, Okla., and Josh Fillmore, Penrose, Colo.; 4.6. (total on two) 1, Kelsey Parchman, Cumberland, City, Tenn., and Kinney Harrell, Marshall, Texas, 9.6. 2, Luke Brown, Stephenville, Texas, and Jake Long, Coffeyville, Kan., 10.9. 3, (ti) Matt Sherwood, Pima, Ariz., and Joel Bach, Mount Vernon, Texas; and Garrett Tonozzi, Fruita, Colo., and Bret Tonozzi, Loma, Colo.; 11.4. 5, Tanner Baldwin, Vale, Ariz., and Tanner Luttrell, Oroville, Calif., 15.3. 6, (tie) Lane Karney, Creston, Calif., and Dalton Pearce, San Luis Obispo, Calif.; and Brady Tryan, Huntley, Mont., and Caleb Anderson, Mocksville, N.C., 15.4. 8, Wade and Wylee Nelson, Faith, S.D., 16.0.

Saddle Bronc Riding: (first round) 1, Will Smith, Marshall, Mo., 88 points on Calgary Stampede’s Stampede Warrior. 2, Audy Reed, Spearman, Texas, 86. 3, Shade Etbauer, Goodwell, Okla., 85.5. 4, Chase Bennett, Goshen, Utah, 83. 5, (tie) Brady Nicholes, Hoytesville, Utah, and Hardy Braden, Welch, Okla., 82.5 each. (second round) 1, Tyler Corrington, Hastings, Minn., 87 points on Calgary Stampede’s Xena Warrior. 2, Jacobs Crawley, Boerne, Texas, 85. 3, Audy Reed, Spearman, Texas, 82.5. 4, Ryder Wright, Milford, Utah, 82. 5, Hawkins Boyce, Malad, Utah, 81.5. 6, (tie) Sterling Crawley, Stephenville, Texas, and Will Smith, Marshall, Mo., 81. (total on two) 1, Will Smith, Marshall, Mo., 169. 2, Audy Reed, Spearman, Texas, 168.5. 3, Jacobs Crawley, Boerne, Texas, 166.5. 4, Hardy Braden, Welch, Okla., 162.5. 5, Brady Nicholes, Hoytsville, Utah, 160. 6, Spencer Wright, Milford, Utah, 159. 7, Cody Wright, Milford, Utah, 158. 8, (tie) Jesse James Kirby, Dodge City, Kan., and Dylan Henson, Bloomfield, N.M., 157.

Tie-Down Roping: (first round) 1, Monty Lewis, Hereford, Texas, 7.6. 2, Marcos Costa, Childress, Texas, 7.8. 3, Riley Pruitt, Gering, Neb., 7.9. 4, Ryle Smith, Oakdale, Calif., 8.0. 5, (tie) Will Howell, Stillwater, Okla.; J.D. McQuistion, Collinsville, Texas; and Tyson Durfey, Weatherford, Texas; 8.1 each. (second round) 1, (tie) Caddo Lewellan, Morrison, Okla., and Ike Fontenot, Ville Platte, La., 7.9. 3, Marcus Theriot, Poplarville, Miss., 8.0. 4, Dillon Holder, Eugene, Mo., 8.3. 5, (tie) Marcos Costa, Childress, Texas, and Marty Yates, Stephenville, Texas, 8.4. (total on two) 1, Marcos Costa, Childress, Texas, 16.2. 2, Monty Lewis, Hereford, Texas, 17.0. 3, Rhen Richard, Roosevelt, Utah, 17.9. 4, J.C. Malone, Hooper, Utah, 18.4. 5, Tuf Cooper, Weatherford, Texas, 18.9. 6, Paul David Tierney, Oral, S.D., 19.2.

Women’s Barrel Race: (first round) 1, Katie Pascoe, Morro Bay, Calif., 15.22 seconds. 2, Jordan Moore, Mauston, Wisc., 15.31. 3, Kelly Yates, Pueblo, Colo., 15.35. 4, (tie) Dena Kirkpatrick, Post, Texas, and Cayla Small, Burneyville, Okla., 15.38 each. 6, Hailey Kinsel, Cotulla, Texas, 15.41. (second round) 1, Kellie Collier, Hereford, Texas, 15.23. 2, Kali Parker, Wendell, Idaho, 15.34. 3, Kathy Grimes, Medical Lake, Wash., 15.41. 4, Hailey Kinsel, Cotulla, Texas, 15.46. 5, Tiany Schuster, Krum, Texas, 15.49. 6, Rainy Pratt, Stephenville, Texas, 15.51. (total on two) 1, Kellie Collier, Hereford, Texas, 30.72. 2, Kali Parker, Wendell, Idaho, 30.80. 3, Hailey Kinsel, Cotulla, Texas, 30.87. 4, Tiany Schuster, Krum, Texas, 31.03 5, tie) Sidney Forest, Lipan, Texas, and Kelly Yates, Pueblo, Colo., 31.06 each. 7, Cayla Small, Burneyville, Okla., 31.13. 8, Trula Churchill, Valentine, Neb., 31.19.

Bull Riding: (first round) 1, Jordan Hansen, Okotoks, Alberta, 87.5 points on Cervi Championship Rodeo’s Vitalix White Smoke. 2, Joe Frost, Randlett, Utah, 86.5. 3, (tie) Mike Sparks, Caldwell, Idaho, and Trey Benton III, Rock Island, Texas, 85.5. 5, (tie) Cain Smith, Pendleton, Ore., and Bayle Worden, Charleston, Texas; 85. 6, (tie) Roscoe Jarboe, New Plymouth, Idaho and Chase Robbins, Marsing, Idaho, 83.5. (second round) 1, Dustin Bowen, Waller, Texas, 86 on Cervi Championship’s Slim Kitty. 2, (tie) Jordan Hansen, Okotoks, Alberta, and Trey Benton III, Rock Island, Texas, 85.5. 4, Trevor Reiste, Linden, Iowa, 84.5. 5, (tie) Jeff Bertus, Avon, S.D., and Elliot Jacoby, Fredericksburg, Texas, 81.5. (total on two) 1, Jordan Hansen, Okotoks, Alberta, 173. 2, Trey Benton III, Rock Island, Texas, 171. 3, Dustin Bowen, Waller, Texas, 168.5. 4, Trevor Reiste, Linden, Iowa, and Wyatt Rogers, Tahlequah, Okla., 163. 6, Joe Frost, Randlett, Utah, 161.5. 7, Chase Robbins, Marsing, Idaho, 160. 8, Tyler Bingham, Honeyville, Utah, 157.