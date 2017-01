Leaders at Sandhills Stock Show & Rodeo

Sandhills Stock Show & Rodeo – Odessa, Texas,

Courtesy PRCA

Bareback riding leaders: 1. Justin Miller, 82 points on Beutler & Son Rodeo’s Sure Motion; 2. Cody Kiser, 77; 3. J.D. Aquilina, 75; 4. Ethan Assmann, 70; 5. (tie) Zack Brown and Rio Lee, 60 each.

Steer wrestling leaders: 1. Wyatt Jurney, 4.2 seconds; 2. Sam Powers, 4.4; 3. Craig Hicks, 5.1; 4. Monty Eakin, 6.1; 5. Shane Hadley, 8.0; 6. Matt Reeves, 14.2.

Saddle bronc riding leaders: 1. Justin Lawrence, 70 points on Beutler & Son Rodeo’s Dipsy Doodle; 2. Tate Thybo, 68; no other qualified rides.

Tie-down roping leaders: 1. Derrick Traylor, 8.5 seconds; 2. Hunter Herrin, 9.6; 3. Stephen Wallis, 17.6; 4. Landon Koehn, 19.7; 5. Seth Mahaffey, 20.3; no other

qualified runs.

Barrel racing leaders: 1. Jaime Barrow, 15.59 seconds; 2. Sadye Simpson, 15.91; 3. Brogan Macy, 15.94; 4. Ari-Anna Flynn, 16.00; 5. Sara Withers, 16.32; 6. Amanda Devencenty, 20.73.

Bull riding leaders: 1. Tyler Hessman, 75 points on Beutler & Son Rodeo’s Hashtag; 2. Kyle Zeigler, 67; no other qualified rides.